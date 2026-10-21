Il Liverpool si coccola una nuova stella: Ngumoha serve due assist contro il Villarreal, batte un record e raggiunge Yamal

21/10/2026 | 17:35:58

Andoni Iraola, nuovo tecnico del Liverpool, sta dando sempre più fiducia e minuti a Rio Ngumoha, esterno alto nato nel 2008. Gli esordi, sotto la guida di Arne Slot, avevano mostrato buona parte delle doti del ragazzo che, in questa stagione, nonostante i risultati altalenanti complici un progetto appena iniziato, pian piano sta diventando un giocatore sempre più credibile all’interno dell’ambiente Reds. Durante la partita di ieri sera contro il Villarreal ad Anfield, Ngumoha si è caricato la squadra sulle spalle dopo il doppio vantaggio del sottomarino giallo, avviando la rimonta con due assist decisivi, prima per il gol del 2-2 di Araujo e, successivamente, per il 3-2 di Mac Allister. Una prestazione condita, inoltre, da continue sgasate, uno contro uno e accelerazioni costanti. I due assist gli hanno permesso di registrare tre record in un colpo solo. Infatti, è diventato il calciatore più giovane della storia del Liverpool a entrare nel tabellino in una partita di Champions League, agganciando Lamine Yamal come unici due giocatori nati dal 2007 in poi a servire due assist nella stessa partita. Infine, è il terzo inglese più giovane ad aver fornito un assist nella massima competizione continentale dopo Jude Bellingham, Theo Walcott e Lewis Miley.

Foto: X Liverpool