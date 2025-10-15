Il Liverpool punta Schlotterbeck: sfida a Real Madrid, City e Bayern Monaco

15/10/2025 | 19:10:25

Nico Schlotterbeck, sarebbe entrato prepotentemente nel mirino del Liverpool, secondo quanto riportato da Bild. I negoziati per prolungare il contratto del 25enne tedesco sono andati avanti a lungo, ma senza la fumata bianca. Sul difensore ci sarebbero anche Bayern Monaco, City e Real Madrid, ma sono i Reds in questo momento che sembrano più propensi a muoversi in direzione del giocatore. Approdato a Dortmund nel 2022 dal Friburgo, le qualità di Schlotterbeck sono particolarmente apprezzate dalle big d’Europa.

Foto: Instagram Schlotterbeck