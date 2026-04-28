Il legale di Rocchi: “Arbitri graditi all’Inter? Non ne sa niente, mai avuti contatti con i dirigenti”

28/04/2026 | 21:25:26

Antonio D’Avirro, avvocato dell’ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ha parlato ai microfoni di QSVS dell’inchiesta che lo vede coinvolto: “Non essendo in grado di difendermi, ho ritenuto di far valere la facoltà di non rispondere. C’è un avvocato che gestisce il suo cliente e ha ritenuto opportuno di non presentarsi perché non siamo in grado di difenderci: bisogna avere le idee chiare sugli elementi e su cosa viene chiesto e come posso difendermi. Se l’avessi portato, non avrei fatto gli interessi del mio cliente. Cosa si ricorda dell’incontro del 2 aprile? Non si ricorda niente di quella vicenda di un anno fa: Rocchi ha presenziato per tutte le partite, cosa vuole che si ricordi cos’è successo il 2 aprile? Non è in grado di ricordarsi niente di questa vicenda. Se quelli dell’ANSA lo sanno meglio, lo dicano così lo so anch’io. Rapporto tra Rocchi e i dirigenti delle squadre? Sono notizie che vengono fuori così estemporanee: Rocchi non sa niente e non si è mai messo in contatto con i dirigenti delle squadre, lo ha escluso in modo assoluto. E’ venuta fuori questa notizia e lui mi ha confermato di non aver mai avuto contatti con dirigenti. Arbitri graditi all’Inter? E’ un’altra storia contestata, ma Rocchi non ne sa niente nella maniera più assoluta: quando avremo le carte vedremo cosa c’è. Domani vedremo, avremo a disposizione gli atti: io so solo cosa c’è scritto nelle contestazioni, che sono solo tre righe. Le bussate al VAR, al di là di chi ha fatto la segnalazione: chi ha bussato ha corretto un errore. L’articolo 1 punisce chi pone in essere atti fraudolenti ad alterare il risultato, io non vedo come chi bussa abbia alterato il risultato: anzi ha cercato di correggere un errore per evitare che fosse alterato il risultato. Io la penso così, ha corretto un errore che poteva falsificare il risultato di una gara”.

Foto: sito ufficiale AIA