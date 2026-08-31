Il Lecce: “Monteiro atterra alle 11:30, poi le visite mediche”

Il Lecce accoglie Monteiro, il comunicato del club salentino: “L’esterno offensivo Joël Monteiro, di proprietà dello Young Boys, oggi alle ore 11:30 atterrerà all’aeroporto di Brindisi e successivamente si sottoporrà alle visite mediche. L’attaccante classe 1999, ha già siglato, nel massimo campionato svizzero in corso, 3 gol e 1 assist in 5 partite. Nell’ultima UEFA Europa League ha realizzato 3 gol in 7 apparizioni”.

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