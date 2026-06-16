Il Gremio: “Non abbiamo trovato l’accordo per la permanenza di Arthur”

16/06/2026 | 21:57:21

Niente permanenza al Gremio per Arthur, il comunicato del club brasiliano: “Grêmio informa la cessazione del legame con il centrocampista Arthur Il Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa che il centrocampista Arthur non avrà il suo contratto esteso dopo la fine del periodo di prestito contrattuale con la Juventus-ITA, con scadenza il 30 giugno 2026. Di fronte alla manifestazione di interesse per la permanenza dell’atleta, il Club ha formalizzato una proposta di nuovo contratto di lavoro. Non c’è stato un accordo finanziario tra le parti coinvolte, nonostante l’intenzione reciproca di continuità della sua carriera all’Arena. Il Grêmio ringrazia l’atleta per i servizi resi e augura successo nel suo proseguimento sportivo”.

foto sito gremio