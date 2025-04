Il Genoa vince col brivido contro l’Udinese: 1-0, decide Zanoli. Il VAR annulla il gol di Modesto al 93′

Si apre con la vittoria del Genoa sull’Udinese la trentunesima giornata di Serie A. Al Ferraris decide la rete di Zanoli nella ripresa, ma che brivido per gli uomini di Vieira al 93′ quando il VAR annulla la rete di Rui Modesto per fuorigioco. Partono meglio i padroni di casa che al 10′ creano la prima occasione della gara con Malinovskyi che trova Pinamonti all’interno dell’area di rigore, ma la conclusione del centravanti genoano trova la pronta risposta di Okoye. Al 33′ ci riprovano i rossoblu con un altro cross pericoloso arriva da sinistra, questa volta firmato da Thorsby. Pinamonti si fa trovare pronto e colpisce di testa, ma il pallone termina appena sopra la traversa. Al 37′ la prima occasione per gli uomini di Runjaic: Lucca vince lo scontro con De Winter sul lancio lunghissimo di Bijol e batte Leali in uscita. L’arbitro, però, ferma tutto per la trattenuta di Lucca su De Winter. La ripresa si apre con una grande azione di Atta che va via a Martin sulla destra e serve a rimorchio Lucca. L’attaccante, tutto solo e con la porta sguarnita, calcia di prima intenzione mettendo sul fondo. La riposta del Genoa arriva alla mezz’ora con un pallone teso di Sabelli per Ekuban che prova una frustata di testa verso Okoye ma colpisce male mettendo sul fondo. E’ il preludio al gol che vede ancora una volta protagonista Ekuban che va via sulla corsia di sinistra e mette un traversone a rimorchio che viene raccolto da Zanoli sul lato destro dell’area. L’esterno colpisce di prima intenzione mettendo alle spalle di Okoye. Il Grifone vola sulle ali sempre di Ekuban che si volta, entra in area e calcia trovando ancora l’opposizione del portiere bianconero. Sul corner Vasquez colpisce di testa mettendo alto di poco. A pochi istanti dal triplice fischio, Rui Modesto supera Leali ma, dopo un breve check con il VAR, il direttore di gara annulla per la gioia del pubblico di Marassi.

Foto: Instagram Genoa