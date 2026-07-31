Il Genoa valuta l’attaccante George Ilenikhena

31/07/2026 | 23:50:14

Il Genoa è alla ricerca di un attaccante. Ci aveva provato per Lucca, ha seguito Dovbyk senza grandi margini, ha avuto altre possibilità all’estero. Secondo quanto raccontato nel pomeriggio da Il Secolo XIX il profilo che il club sta valutando è quello di George Ilenikhena, attaccante nigeriano 2007 dell’Al Ittihad che in passato era già stato seguito da altri club italiani. C’è concorrenza ma anche il Genoa è in lizza.

foto facebook al ittihad