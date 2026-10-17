Il Genoa tiene per un tempo, poi Castro e Lulli (primo gol in A) lanciano la Roma (2-0)

17/10/2026 | 22:39:10

È terminata con una vittoria giallorossa la sfida tra Roma e Genoa.

Le due formazioni sono state protagoniste di un primo tempo privo di emozioni. Nei primi 30 minuti, infatti, nessuna delle due squadre è riuscita a impensierire la difesa avversaria. La Roma ha trovato la sua prima occasione su palla inattiva, colpendo la traversa con Balerdi, alla quale il Genoa ha risposto con un altro legno, centrato da El Shaarawy.

Nella ripresa, la Roma è riuscita ad avere la meglio sugli avversari, trovando immediatamente il gol del vantaggio al 50′ grazie alla rete di Castro. Da quel momento in poi è stato un dominio giallorosso: gli ospiti sono sembrati entrare in confusione e, al 68′, la Roma ha trovato il raddoppio con Lulli che ha chiuso il match.

Foto: X Roma