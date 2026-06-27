Il Genoa sempre più vicino a Stroud per la fascia

27/06/2026 | 11:05:47

Il Genoa sta per chiudere un’operazione per la fascia. Operazione quasi ai dettagli per Elliot Stroud, classe 2002 del Mjallby. Dopo le anticipazioni svedesi di circa 15 giorni fa, l’affare è ormai nel vivo e si sta avvicinando al traguardo, verrà soddisfatta in qualche modo la richiesta del club svedese (2,5 milioni). In dirittura anche l’operazione per il centrocampista Franz-Ethan Meichtry in arrivo dal Thun.

Foto: sito Allsvenskan