TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Il Genoa sempre più vicino a Stroud per la fascia

27/06/2026 | 11:05:47

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il Genoa sta per chiudere un’operazione per la fascia. Operazione quasi ai dettagli per Elliot Stroud, classe 2002 del Mjallby. Dopo le anticipazioni svedesi di circa 15 giorni fa, l’affare è ormai nel vivo e si sta avvicinando al traguardo, verrà soddisfatta in qualche modo la richiesta del club svedese (2,5 milioni). In dirittura anche l’operazione per il centrocampista Franz-Ethan Meichtry in arrivo dal Thun.
Foto: sito Allsvenskan