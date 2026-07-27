Il figlio di Pirlo: “So quanto ami questo lavoro e quanto hai studiato. Amarezza per il clima creatosi”

27/07/2026 | 19:14:23

Nicolò Pirlo, figlio del “Maestro” Andrea, ha scritto un lungo messaggio a difesa del papà, finito al centro delle polemiche nelle ultime 24 ore a causa della sponsorizzazione con l’agenzia di scommesse russa Fonbet, impedendogli, di fatto, di diventare il nuovo CT Azzurro.

Ecco il messaggio: “Ci sono momenti in cui la delusione va oltre una semplice scelta. Perché non mettono in discussione solo una decisione, ma il modo in cui vengono giudicate le persone. Io so quanto ami questo lavoro. So quanto hai studiato, quanto hai sacrificato e quanto rispetto hai sempre avuto per chiunque abbia condiviso il tuo percorso. E so che i valori di cui hai parlato non sono parole, sono quelli con cui hai sempre vissuto. Per questo provo un’enorme amarezza. Non per una panchina, che nello sport si conquista e si perde. Ma per il clima che si è creato attorno a una persona che ha sempre lasciato parlare il lavoro, senza cercare scorciatoie o consenso. Da figlio, ma anche da ragazzo che sogna di costruirsi un futuro nel calcio, tutto questo fa male. Perché il rumore sembra contare più della competenza, del rispetto e dei valori. Qualunque cosa accada, una certezza non cambierà mai, sono orgoglioso dell’uomo che sei, molto prima del professionista che tutti conoscono. E i valori che mi hai insegnato avranno sempre più peso di qualsiasi titolo, giudizio o polemica”.

Foto: Instagram Sampdoria