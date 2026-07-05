Il Fenerbahce torna su Laurienté: c’erano stati contatti già due anni fa

05/07/2026 | 15:36:00

Secondo Footmercato il Fenerbahce è su Armand Laurienté, esterno offensivo del Sassuolo che nei giorni scorsi avevamo accostato al Besiktas e un paio di club turchi. Malgrado il rinnovo del contratto fino al 2029 sarà decisiva la volontà del calciatore che sta valutando diverse opzioni. Vi avevamo parlato già due anni fa dell’interesse (allora non concretizzatosi) del Fenerbahce nei riguardi di Laurienté. Ci sono stati nuovi dialoghi, i turchi hanno messo sul piatto 20 milioni, ma la richiesta del Sassuolo è di almeno 25 milioni.



Foto: Instagram Laurienté