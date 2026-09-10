Il Fenerbahce torna in Champions 18 anni dopo: com’era andata l’ultima volta e lo scherzo del destino chiamato Roma

10/09/2026 | 10:38:28

Al Şükrü Saracoğlu, catino infuocato del Fenerbahce, è tutto pronto per l’esordio in Champions League contro la Roma a diciotto anni di distanza dall’ultima partecipazione. Il club turco è riuscito a strappare il pass fra le 36 migliori squadre d’Europa soltanto all’ultimo turno dei play off, battendo il Lione di Paulo Fonseca in una sfida macchiata dalla maxi rissa finale scatenata da Guendouzi. Come detto, il primo ostacolo per gli uomini di Kartal sarà la Roma, in quello che è uno scherzo del destino. Infatti, tra le fila del Fener risaltano Vedat Muriqi, acquistato in estate dal Maiorca e Matteo Guendouzi, che non sarà però della partita per squalifica. Il kosovaro e il francese hanno un recente passato alla Lazio ed è lecito aspettarsi un clima ostile come accade nei derby capitolini. La stella dei turchi, in attesa che Lukaku, ex della gara, riprenda la miglior condizione possibile, è Mason Greenwood, primo obiettivo del mercato giallorosso, poi sfumato per le richieste esose dell’inglese e degli agenti. Ma Roma e Fenerbahce hanno anche in comune gli ultimi anni di carriera di José Mourinho che, una volta sollevato dall’incarico nella capitale, ha firmato con la squadra turca nel 2024. I canarini gialli, dunque, tornano a disputare la massima competizione continentale, diciotto anni dopo l’ultimo assaggio. Era la Champions League 2008/09 e il Fener, galvanizzato dalla precedente edizione in cui arrivò ai quarti, arrendendosi soltanto al Chelsea di Lampard, arrivò quarto nel girone, con due punti fatti e alle spalle di Dinamo Kiev, Arsenal e Porto.

Foto: Instagram Guendouzi