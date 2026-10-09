Il ds del Bayern: “Rinnovo Kane? Siamo positivi, ma al momento non ci sono novità”

09/10/2026 | 16:20:28

Le parole del ds del Bayern Monaco Freund ai media tedeschi riguardo al rinnovo di Harry Kane: “Al momento non ci sono novità. Le trattative stanno andando bene, siamo molto, molto positivi. Tutti sanno che vogliamo assolutamente prolungare il contratto di Harry. Si trova estremamente a proprio agio qui, ma lo abbiamo già detto molte volte. Stallo nelle negoziazioni? Uno scenario del genere esiste sempre finché l’inchiostro non è asciutto”

Foto: Instagram Harry Kane