Il ds del Bayern Monaco: “Olise? Per adesso non ci sono stati contatti per il rinnovo”

10/10/2026 | 19:34:50

Il ds del Bayern Monaco Eberl ha parlato ai media tedeschi della situazione riguardante Olise: “A essere del tutto onesti, non ci sono stati ancora contatti ufficiali. Quello che si legge in giro al momento non corrisponde alla realtà dei fatti. La nostra intenzione è chiarissima, vogliamo continuare a lavorare con Michael. Tuttavia, come in ogni trattativa, c’è sempre una terza parte coinvolta di cui tener conto”.

Foto: Instagram Bayern Monaco