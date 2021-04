Il ct della Nigeria su Simy: “Deve andare in un club più forte del Crotone per avere più chances in Nazionale”

Intervistato da Europacalcio.it il tecnico della Nigeria Rohr ha parlato di Nwankwo Simy e della fantastica stagione che sta facendo in Serie A. Nonostante questo, però, le sue possibilità di giocare in Nazionale non sono altissime: “Conosco molto bene Simy, ero stato proprio io a convocarlo per i Mondiali in Russia del 2018. A quella competizione fece delle buone prestazioni, dopodiché ha fatto giocato per diverso tempo nella Serie B italiana. Non mi sono mai dimenticato di lui e l’ho sempre osservato, non solo adesso che sta facendo così bene.​ Tuttavia, la concorrenza è enorme: abbiamo Osimhen, Iheanacho del Leicester e Onuauchu del Genk, che come caratteristiche e struttura fisica è molto simile a Simy. Senza dimenticare Sadiq e Ighalo.​ Quindi è molto difficile entrare a far parte dell’attacco della Nigeria, abbiamo ottimi giocatori. Come ho detto prima, non ho mai smesso di seguire le sue prestazioni, ma credo che il prossimo anno debba andare a giocare in un club e in una squadra più forte del Crotone. Non sarà ugualmente facile, ma avrebbe già maggiori chances di tornare in Nazionale“.

Foto: Facebook Crotone