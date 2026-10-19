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Il Consiglio Disciplinare della Federazione portoghese punisce Ronaldo: multa da 255 euro per aver abbandonato il ritiro

19/10/2026 | 19:27:50

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Il Consiglio Disciplinare della FPF, la federazione calcistica portoghese, ha annunciato la multa ai danni di Cristiano Ronaldo per aver abbandonato il ritiro della Nazionale senza permesso: si tratta di 250 euro e una sospensione di trenta giorni.

Il comunicato: “In questi termini e con le ragioni esposte, il Consiglio Disciplinare – Sezione Non Professionistica – della Federazione Portoghese di Calcio decide, nel presente caso, di confermare pienamente l’accusa e, di conseguenza, di condannare l’imputato Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro per la pratica, una e intenzionalmente, dell’infrazione disciplinare prevista e sanzionata dal paragrafo 1 dell’articolo 160 della RDFPF, di conseguenza, si può leggere nella sentenza la sanzione di sospensione di 30 (trenta) giorni e, incidentalmente, la sanzione di una multa fissata a 2,5 UC, cioè 255,00 € (duecentocinquantacinque euro)”.

Foto: X UEFA