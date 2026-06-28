Il Como su Liberali da quasi 20 giorni: ora può decidere di affondare

28/06/2026 | 15:40:03

Mattia Liberali è in orbita Como da quasi 20 giorni: ne abbiamo parlato il 10 giugno e sono ormai trascorse più di due settimane. A quei tempi erano partite le grandi manovre per Nico Paz, c’era interesse per un altro talento del Real (Palacios, adesso non più un obiettivo), ma già a quei tempi il Como stava monitorando il centrocampista classe 2007 di proprietà del Catanzaro (clausola da 6 milioni e 50 per cento a favore del Milan). Adesso il Como può decidere di affondare per puntare su un italiano bravo che ha il gradimento di Fabregas. Su Liberali hanno puntato gli occhi diversi club (di sicuro il Sassuolo visto che Aquilani lo ha recentemente allenato), forse troppi. Presto avremo la soluzione.

Foto: Instagram Liberali