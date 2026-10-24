Il Como non si ferma: doppietta di Douvikas. Blitz Bologna a Cagliari con Casale e Bernardeschi (rigore)

24/10/2026 | 16:53:42

Como-Sassuolo 2-0

La squadra di Fabregas, reduce dalla straordinaria vittoria in Champions League contro il Manchester United, torna in campionato e sfida un Sassuolo bisognoso di reagire dopo i quattro gol subiti contro il Frosinone. I lariani operano un massiccio turnover, schierando dall’inizio Kambwala e Ricci. Al sesto minuto il Como passa in vantaggio grazie al gol del capitano Da Cunha, ma una leggera posizione di fuorigioco strozza in gola l’urlo dei tifosi lariani. Al 41esimo, dopo diverse occasioni per parte, non concretizzate da Douvikas e Benja Dominguez, migliore in campo, i neroverdi trovano il vantaggio sull’asse Bowie – Bakola, ma lo scozzese si trovava in posizione di fuorigioco. Subito dopo il rientro dagli spogliatoi, il Como la sblocca con la solita zampata di Tasos Douvikas. Caqueret riceve palla sull’out di sinistra, mette in mezzo dove il greco anticipa l’uomo e buca Turati, schierato al posto di Muric. Passano undici minuti e il bomber comasco sale a quota 7 reti in campionato, prendendo in testa alla classifica marcatori Raimondo e Varela. Sempre sulla fascia sinistra, Kaiki sfonda di prepotenza e serve un pallone con i giri giusti a Douvikas che, in spaccata, la insacca in fondo alla rete. Ancora una vittoria per il Como che sale momentaneamente al quarto posto.

Cagliari-Bologna 0-2

Cagliari e Bologna, sconfitte entrambe nell’ultimo turno di campionato, rispettivamente contro Monza e Inter, vogliono rispondere e continuare a macinare punti. Il primo tempo, conclusosi sullo 0-0, non ha regalato grandi emozioni e spunti tattici. All’inizio della seconda frazione di gioco, Pisacane ha dovuto operare due cambi forzati: escono Jose Pedro e Harry Winks, quest’ultimo per un problema alla parte bassa della schiena, ed entrano Sugawara e Gagliardini. Al 57esimo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, arriva il vantaggio del Bologna. Miranda calcia perfettamente una traiettoria mancina che Casale, lasciato colpevolmente da solo nel cuore dell’area, deve solo spingere in rete senza ostruzioni. Al 79esimo, i felsinei si conquistano il match point. Infatti, Bernardeschi calcia dal limite dell’area, ma il pallone viene stoppato con un braccio da Jese Rodriguez. L’arbitro Bonacina, a due passi, non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta proprio l’ex Juventus e Fiorentina che spiazza Caprile. 0-2 Bologna e partita in ghiaccio. Termina così, tra qualche fischio dell’Unipol Domus e la gioia del Bologna.

Foto: Instagram Douvikas