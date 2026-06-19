Il Como non è sulle tracce di Pedro Goncalves

20/06/2026 | 00:10:31

Il Como non è interessato a Pedro Goncalves, attaccante esterno di grande qualità di proprietà dello Sporting CP. Le notizie arrivate in giornata dal Portogallo non hanno profondità, nel senso che non ci sono stati contatti e non ce ne saranno. Il Como ha chiuso Kaiki, marca da vicino il terzino destro Couto del Borussia Dortmund, è assolutamente concentrato sulla questione Nico Paz, ma non ha il desiderio di approfondire per Goncalves.

Foto: Instagram Goncalves