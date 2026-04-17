Il Como frena in zona Champions. Il Sassuolo vince 2-1

17/04/2026 | 20:31:05

Il Sassuolo batte il Como e ferma la corsa Champions della compagine di Fabregas. Seconda sconfitta di fila per i lariani che si fermano dopo il ko contro l’Inter.

Primo tempo equilibrato, meglio il Sassuolo, ma il Como quando si accende mette paura ai neroverdi. Tutto cambia però a due minuti dall’intervallo. Al 43’ il Sassuolo trova il vantaggio con Volpato, bravo a sfruttare un contropiede nato da una giocata rischiosa ma efficace di Laurienté nella sua area, prima dell’assist di Nzola, e a battere Butez con un pallonetto preciso. Il Como accusa il colpo e appena due minuti più tardi, al 45’, arriva il raddoppio firmato da Nzola, freddo davanti al portiere dopo un altro contropiede.

Como colpito e affondato ma come l’Inter settimana scorsa, trova una rete all’apparenza importante, all’ultima palla del primo tempo. Al 45’+3 è il solito Nico Paz trova un bel colpo di testa che riapre la gara e che tiene i conti aperti in vista della ripresa.

Nel secondo tempo, ritmi meno alti, il Sassuolo contiene bene un Como molto spento. Unica chance un tentativo di Nico Paz che per poco non beffa Turati che salva sulla linea. Attacco sterile del Como nel finale. Finisce 2-1 Sassuolo, ko pesantissimo per Fabregas in chiave Champions. Il Como resta a 58 punti, a -2 dalla Juventus impegnata domenica col Bologna. La Roma stessa può superare i lariani.

Foto: sito Sassuolo