Il City travolge 0-3 il Liverpool e Maresca commenta: “Il nostro rumore è vincere le partite”

11/10/2026 | 22:04:22

Il Manchester City è tornato in campo dopo il ciclone abbattutosi sul club durante la sosta, in merito alle irregolarità finanziarie nel periodo che va dal 2009 al 2018. I Citizens, accolti da striscioni ironici e cori contro la proprietà emiratina dal pubblico di Anfield, hanno risposto sul campo vincendo 0-3 contro il Liverpool. A decidere sono state le reti di Haaland, Doku e Cherki. In zona mista, Enzo Maresca ha parlato del rumore creatosi attorno alla sua squadra: “Dobbiamo imparare a gestire il rumore perché il rumore ci accompagnerà probabilmente in tutte le partite in trasferta. Dobbiamo affrontarlo e creare il nostro rumore. E il nostro rumore è vincere le partite. Può creare unità. Non posso controllare le cose al di fuori del calcio, quindi perché stressarsi? Il resto non è nelle mie mani”.

Foto: X City