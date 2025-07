Il Chelsea vola in finale sulle ali di Joao Pedro (doppietta): 2-0 al Fluminense

08/07/2025 | 23:04:12

Il Chelsea è il primo finalista di questo Mondiale per Club! Gli uomini di Enzo Maresca si sono imposti per 2-0 contro la Fluminense grazie alla doppietta di Joao Pedro alla prima da titolare. Il centravanti brasiliano ha risolto la gara con una rete per tempo: la prima al 18′. con un destro dalla distanza. Nella ripresa, invece, Fernandez lancia in profondità, Joao Pedro di destro colpisce la faccia bassa della traversa e firma il raddoppio. Ancora senza esultare Dopo aver vinto la Conference League, dunque, i Blues lotteranno per un altro trofeo contro la vincitrice dell’altra semifinale tra PSG e Real Madrid.

Foto: instagram chelsea