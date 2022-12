Il Chelsea torna a sorridere. La sosta per il Mondiale ha gatto bene ai blues, che erano reduci da 3 sconfitte di fila in Premier e da 5 giornate senza vittorie. Gli uomini di Potter vincono 2-0 contro il Bournemouth, facendo un buon passo avanti in classifica.

A segno Havertz al 16′ e Mount al 24′.

Un 2-0 che fa respirare i blues, che ora sono ottavi con 24 punti.

Foto: twitter Chelsea