Il Chelsea si prende la Conference! Apre Ezzalzouli, Enzo Fernandez-Jackson-Sancho-Caicedo ribaltano il Betis (4-1)

28/05/2025 | 22:54:24

Il Chelsea si prende la Conference League! I Blues ribaltano il Betis nella ripresa: 4-1. Ottima pressione offensiva degli andalusi, palla a Isco che allarga a sinistra per Abde Ezzalzouli: controllo con il destro e sinistro a incrociare sul palo lungo, imprendibile per Jorgensen. La risposta dei Blues arriva nella ripresa con uno dei primi lampi della partita di Palmer: il trequartista inglese serve un cioccolatino per Enzo Fernandez, che si inserisce tra Sabaly e Bartra e di testa buca Adrian. Palmer ci prende gusto e il gol del vantaggio dei Blues arriva dopo un’altra magia dell’inglese. Palmer fa impazzire Jesus Rodriguez e serve Jackson: l’attaccante sbuca sul primo palo tra i due centrali e punisce ancora Adrian. Jadon Sancho mette il punto esclamativo sulla finale di Conference League. Altra palla recuperata dal Chelsea nella metà campo del Betis, il neo-entrato Dewsbury-Hall gestisce e poi apre a sinistra per Sancho: controllo, palla sul destro e tiro imprendibile sul palo lungo. Ma non è finita. In pieno recupero c’è spazio anche per il gol di Caicedo per il definitivo 4-1 per i Blues.

Foto: Instagram Chelsea