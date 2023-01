Il Chelsea perde ancora (2-1 in casa del Fulham). Joao Felix, esordio con espulsione

Serataccia per il Chelsea nel recupero della gara di Premier League contro il Fulham, nel derby londinese. I blues perdono 2-1, in una serata che ha visto l’esordio dal primo minuto di Joao Felix, ufficializzato dall’Atletico Madrid solo ieri.

Esordio da dimenticare per il giocatore, che al 55′ è autore di un’entrata killer che gli costa l’espulsione. Il Chelsea perde 2-1 il derby, nonostante un gol di Koulibaly. Il Fulham vince grazie a Willian e Carlos Vinicius, ottenendo la quart vittoria di fila e salendo a 31 punti, in zona Europa League. I blues invece restano a 25 punti, incappando la seconda sconfitta di fila.

Foto: Instagram Chelsea