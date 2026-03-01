Il calcio in lutto per Rino Marchesi. Allenò Maradona a Napoli, l’Inter e la Juventus

01/03/2026 | 17:44:32

Il calcio italiano piange Rino Marchesi, il compianto allenatore se n’è andato a 88 anni. Da allenatore ha vissuto una grande carriera su piazze importanti come Napoli, Inter e Juventus e può vantare il non trascurabile primato di primo allenatore di Diego Maradona nel campionato italiano. Da calciatore aveva vestito la maglia di Atalanta, Fiorentina e Lazio. Il funerale funerale si terrà martedì 3 marzo alle 11 nella Pieve di San Martino in piazza della Chiesa, a Sesto Fiorentino.

foto sito fiorentina