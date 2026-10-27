Il Cagliari spaventa, poi la Roma cala il poker (Lulli, Pisilli, Mora e Malen). Super Paz, il Como ribalta il Toro

27/10/2026 | 22:43:43

Roma-Cagliari è uno show, vincono i giallorossi 4-2 e Gasp per una notte si porta -2 dall’Inter. La Roma ha chiuso in vantaggio il primo tempo: passata in svantaggio dopo 10′ col gol di Nzola su rigore, la squadra di Gasp firma il sorpasso con un uno-due firmato Lulli-Pisilli. Nel finale succede di tutto. Prima il pari del Cagliari con Maldini, poi l’uno-due dei giallorossi che uccide la partita. Prima il 3-2 di Mora che incorna su assist di Ghilardi, poi la chiude Malen con un gol fortuito.

Il Como vince 3-1 in rimonta a Torino. Il Toro ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al quinto gol stagionale di Ché Adams. All’81’ Nico Paz pesca perfettamente Jacobo Ramon che firma il gol del pareggio per i lombardi. Ci pensa poi Nico Paz a completare la rimonta, Baturina al 92′ arrotonda il risultato.

foto x roma