Il Brasile di rimonta doma il Giappone. Ancelotti, alla sua maniera, la risolve al 96′ (2-1)

29/06/2026 | 21:05:05

Il Brasile vince 2-1 la gara dei sedicesimi di finale contro il Giappone. Una gara durissima per un pessimo Brasile per un tempo, ma poi vinta al 96′, un film visto tante volte nella carriera di Ancelotti.

Primo tempo di enormi difficoltà per il Brasile che gioca sotto ritmo, il Giappone si chiude bene e riparte. Al 29′ il vantaggio del Paese dal Sol Levante. Ripartenza perfetta di Sano che angola con un bel destro a incrociare, battendo Alisson. Il Brasile non trova la reazione, il Giappone sa quello che deve fare in campo e chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo.

Ancelotti scuote i suoi e nella ripresa è un altro Brasile, con Endrick che rileva Paquetà che si è fatto male.

Il Brasile devasta il Giappone, che si salva prima per il rotto della cuffia sulla linea. Al 56′ pareggia Casemiro. Cross di Gabriel, stacco imperioso di Casemiro che batte Suzuki per l’1-1. Giappone in difficoltà, il Brasile preme e al 60′ ha la chance del 2-1. Giocata sontuosa di Vinicius, che entra in area, calcia a colpo sicuro ma Suzuki salva e devia sul palo.

La spinta verdeoro si affievolisce un attimo intorno al 61′. Gara che si spegne e si sta stancamente trascinando ai supplementari. Ma mai dare per finite le partite con Ancelotti e nel recupero, come tante volte in carriera, una sua squadra la risolve. Accade anche stasera, minuto 95, il Giappone perde un pallone sanguinoso con Tanaka, Guimaraes serve Martinelli che calcia, colpisce il palo e insacca. Clamoroso 2-1 del Brasile che vince e passa agli ottavi di finale.

Foto: sito Brasile