Il Borussia Dortmund batte 1-0 il PSG. Decide Fullkrug. Doppio palo per Mbappé e Hakimi

Il Borussia Dortmund batte 1-0 il PSG nella gara di andata delle semifinali di Champions League. Al Westfalenstadion bellissima partita, ritmi alti e tante occasioni. Decide una zampata di Fullkrug al 36′, al termine di una verticalizzazione pericolosa. Come detto, gara però ricca di palle gol. Al 44′, Dortmund vicino al raddoppio, gran destro di Sabitzer e miracolo di Donnarumma che evita il 2-0.

Nella ripresa, parte meglio il PSG. Finalmente si accende Mbappé e sono dolori per il Borussia. Al 52′, doppio palo del PSG in pochi secondi. Mbappé a giro di destro, palo interno, sulla respinta palla che arriva ad Hakimi che piazza anche lui di destro, ancora palo.

Al 55′, grossa chance per Fabian Ruiz, che va di testa, palla fuori di poco. Al 60′, dopo un buon momento del Psg, doppia occasione per il Dortmund: accelerazione di Sancho, palla a Fullkrug che si divora il raddoppio. Al 65′, ancora l’attaccante tedesco di testa sfiora il 2-0. Ma una grossa chance arriva per il PSG al minuto 80. Mbappé sulla destra, mette in mezzo, rigore in movimento per Dembelé che spara in curva.

La risposta dei gialloneri è veemente. Sancho verticalizza per Brandt che si presenta in area, sta per calciare a rete, ma l’intervento in spaccata di Marquinhos è strepitoso. Dopo 4 minuti di recupero, finisce a Dortmund, il Borussia vince 1-0 sul PSG e si presenterà a Parigi con un gol di vantaggio.

Foto: twitter Borussia