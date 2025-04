Il Bologna perde Ndoye nel momento più importante della stagione. L’attaccante si è fermato alla vigilia della trasferta di Udine e non è stato convocato per un risentimento alla coscia, ne avrà per circa tre settimane. Ndoye salterà anche lo scontro diretto con la Juventus tra una settimana, probabilmente decisivo per assegnare il quarto posto.

Foto: sito Bologna