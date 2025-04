Il Bologna perde Holm. I convocati per stasera

Il Bologna stasera sarà impegnato contro l’Empoli per la semifinale di ritorno dopo il 3-0 dell’andata in Toscana, ma non avrà Holm che – come comunicato dal club – ha avvertito un risentimento al polpaccio sinistro durante la rifinitura. Questi i convocati di Italiano.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, De Silvestri, Erlic, Lucumí, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabiani, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola.

FOTO: Instagram Bologna