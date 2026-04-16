Il Bologna ne prende altri 4: fuori dall’Europa League. La Fiorentina vince (2-1) ma esce dalla Conference
16/04/2026 | 23:00:51
Niente da fare per il Bologna, travolto 4-0 dall’Aston Villa. Partita che si sblocca dopo 14′. Watkins chiude una grande azione corale dell’Aston Villa. Al 23′ viene fischiato un rigore agli inglesi, ma Ravaglia dice no a Rogers dal dischetto. Dormita colossale della difesa ospite sulla rimessa laterale di Digne: Buendia se la ritrova lì, Moro si distrae e arriva il 2-0. Cala il sipario già al 38′. Rogers fa 3-0. L’attaccante, servito da McGinn, fulmina il portiere ospite sul suo palo. Konsa all’89esimo firma il 4-0. Il Bologna saluta l’Europa.
Niente da fare neanche per la Fiorentina che vince 2-1 con il Crystal Palace ma saluta la Conference. A Firenze il Palace trova il vantaggio dopo 18′. Sarr porta in vantaggio gli inglesi con la complicità di Gosens, che sbaglia i temi dell’intervento e si lascia scavalcare dal cross di Munoz. I viola pareggiano dal dischetto. Gudmundsson perfetto dal dischetto, risultato di nuovo in parità. I viola trovano il vantaggio al 53′. Solomon appoggia per Ndour, che lascia partire una rasoiata da fuori area. Fiorentina in vantaggio, ma non basta per riaprire il discorso.
foto x europa league