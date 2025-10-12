Il Bayern Monaco pensa a Murillo: servono 50 milioni per strapparlo al Nottingham

12/10/2025 | 13:00:46

Il Bayern Monaco ha messo nel mirino Murillo del Nottingham Forest. I campioni di Germania sarebbero interessati al difensore 23enne degli inglesi. Dal suo arrivo nell’estate del 2023 dal Corinthians, il brasiliano ha giocato 80 partite e si è affermato come il leader difensivo del Nottingham, con prestazioni di rilievo che hanno attirato le sirene dei top club. Nei mesi scorsi il giocatore ha siglato il rinnovo fino al 2029 con gli inglesi e ha un valore di 50 milioni. Lo riporta BILD.

FOTO: Sito Nottingham