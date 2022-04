Il Barcellona sa usare la testa: solo lo Stade Rennais come i blaugrana

Una squadra, come noto, propensa al dominio del pallone, con un simile dato sulle reti realizzate di testa. Quanto stiamo per scrivere certifica, per l’ennesima volta, come le etichette nel calcio contemporaneo rappresentino unicamente esercizi leziosi. Si può giocare e segnare in ogni modo, nel rispetto di indentità, principi di gioco e analisi dell’avversario. Lo sta testimoniando il Barcellona visto che, come riferisce Opta, solo i francesi dello Stade Rennais – nei cinque grandi campionati europei – hanno segnato di testa quanto i blaugrana (16 gol).

Foto: Twitter Liga