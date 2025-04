Il Barcellona approfitta in parte del ko del Real. È solo 1-1 con il Betis

Dopo la sorprendente caduta del Real Madrid contro il Valencia al Bernabeu (1-2), il Barcellona ne approfitta solo in parte e strappa solo un pareggio per 1-1 in casa contro il Betis Siviglia.

Gol di Gavi al 7′ per la squadra di Flick, pareggio al 17′ del difensore in prestito (con diritto di riscatto) dal Napoli, Natan, per il Betis. I blaugrana aumentano comunque il divario rispetto ai blancos di Carlo Ancelotti che diventa di 4 punti.

Foto: sito Barcellona