Il Barça rifila una cinquina al Deportivo e scappa a +6 dal Real: Raphinha (tripletta) supera Ronaldinho

29/11/2026 | 18:30:09

Altra giornata, altra esibizione straordinaria del Barcellona. All’Estadio Municipal de Riazor, i Blaugrana tempestano di reti il Deportivo A Coruña con un sonoro 1-5. Dopo lo strano vantaggio firmato da Lamine Yamal, la cui intenzione di mettere un pallone in mezzo si è trasformata in rete grazie a un velo visionario di Dani Olmo, l’ex Aubameyang, con un pallonetto morbido, ha pareggiato i conti. Almeno fino al colpo di testa di Dani Olmo, a cui si è aggiunta una straordinaria tripletta di Raphinha. Il brasiliano, sempre più capocannoniere de La Liga con 18 gol, ha superato il record di reti siglate da Ronaldinho nella sua intera avventura al Barcellona. Dinho si fermò a 94, mentre l’attuale capitano Blaugrana è salito a 96 gol in 194 partite. In attesa del big match in settimana contro l’Atletico Madrid, la squadra di Flick ha allungato di sei lunghezze sul Real Madrid, uscito sconfitto in casa dall’Alaves.

Foto: Instagram Barcellona