Iker Bravo: “Mi piace la filosofia del club. Runjaic? Ha personalità”

19/09/2025 | 12:03:24

L’attaccante dell’Udinese Iker Bravo si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando anche della sua esperienza a Udine. Queste le sue parole:

“Sono sicuro che diventerò un grande calciatore, con l’obiettivo della Premier League. Sto lavorando e l’Udinese è il club top per come ti tratta e le possibilità che ti offre. La mia fede? Credo molto in Dio e ho tatuato sulla spalla la faccia di Cristo.”

Sull’esperienza in bianconero:

“Mi è piaciuta la filosofia del club. È da 31 anni in Serie A e questo dice molto. La città è tranquilla e la gente ti rispetta. Anche la mia ragazza Eugenia, che vive con me, non lontano dal centro, si trova bene. Tanti calciatori sono arrivati in alto passando da qui, e io lavoro per questo. Il mio ruolo? Posso fare la prima e la seconda punta, oppure l’esterno sinistro. Preferisco giocare come ora, seconda punta.”

E su mister Runjaic:

“È un allenatore che ha personalità, quel che serve. Chi non ha personalità non può arrivare. Lui sa come guidare un gruppo. Ogni giorno apprendo cose nuove. Mi chiede di giocare con personalità. Obiettivi? Non ce ne poniamo e non parliamo di salvezza. Ragioniamo partita per partita, poi a un certo punto vedremo.”

Foto: Instagram Iker Bravo