Icardi pensa al futuro, ma intanto vince in Tribunale su Wanda Nara

03/06/2026 | 16:30:15

Mauro Icardi pensa al suo futuro, lo scorso gennaio vi avevamo svelato l’interesse della Juve, nel frattempo il Galatasaray (contratto in scadenza) cerca le mosse da fare per un eventuale rinnovo. Icardi ormai è un’icona in Turchia, deciderà senza fretta. Nel frattempo, come riportato dall’agenda AdnKronos, il giudice del Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di Wanda Nara per un assegno di mantenimento di 250 mila euro al mese. Secondo il Tribunale, la situazione patrimoniale di Nara è solida e non ci sono i presupposti. Tra qualche mese la sentenza definitiva.

Foto: Instagram Icardi