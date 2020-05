I migliori siti per guardare le partite in streaming

Amanti del calcio ma non solo: ora che tutti gli sport sono fermi a causa dell’emergenza e ancora non si vede una chiara strategia su come e quando riaprire, possiamo di certo affidarci alla rete e ai ricordi per rivedere le nostre partite e match preferiti. Certo, la qualità delle partite online non è sempre affidabile, molto spesso ci troviamo a chiudere mille finestre pop up prima di riuscire a cliccare play per poi ritrovarci un campo di pixel. Per evitare situazioni simili è sempre meglio affidarsi ad un servizio ufficiale di streaming, i quali possono essere sia gratuiti, come lo è RAI Play, sia in abbonamento (sulla scia dei servizi in streaming per film e serie TV).

Ecco allora i migliori siti per guardare le partite in streaming, senza interruzioni e senza problemi:

• ElevenSports è una piattaforma di streaming online completamente dedicata agli eventi sportivi di tutto il mondo, compreso campionati poco conosciuti di moltissime competizioni sportive come basket, boxe, motori, e naturalmente calcio. Con questo servizio avrete a disposizione praticamente l’intero palinsesto sportivo mondiale ma dovrete fare un abbonamento mensile.

• RaiPlay è il servizio streaming della rete primaria nazionale con cui potete rivedere tutta la programmazione di Rai Sport, gratuitamente, e anche le partite della nazionale trasmesse in chiaro su lla Rai se ve le siete perse.

• Sport-Stream365 è un’altra piattaforma di streaming per lo sport completamente legale in cui basta registrarsi per poter accedere a partite e campionati di tutti – o quasi – gli sport e in tutto il mondo.

• Streamingsports è facile e gratuito come il precedente e anche su questa piattaforma potete trovare tantissimi incontri sportivi, soprattutto partite di calcio da tutti i campionati del mondo.

• NowTV, il servizio online a pagamento di Sky comprende naturalmente anche molti sport come moto, calcio, tennis e basket trasmessi in altissima qualità. Per vedere gli incontri trasmessi su NowTV dovete sottoscrivere un abbonamento o acquistare i tic ket messi a disposizione da Sky ma è disponibile anche come app per il telefono.

• Creato nel 2015, Dazn è entrato prepotentemente nel mercato dello streaming sportivo diventando ora uno dei servizi in abbonamento più famoso al mondo. Con Dazn, sono decine gli sport da seguire, anche di altre nazioni tutti trasmessi in una qualità eccellente. Purtroppo, a volte può essere la nostra connessione ad essere scadente, per questo vi consigliamo di usare una VPN per Dazn , per stabilizzare la vostra connessione e non perdere nemmeno un minuto.

Non dimenticate che anche YouTube può essere un’ottima fonte per guardare sport in streaming gratuitamente anche se non sempre la qualità è garantita.

Provate questi servizi e non perderete più nemmeno un minuto del vostro sport preferito!