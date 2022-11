Qatar 2022: ecco la top 5 dei più giovani partecipanti

Partecipare ad un Mondiale da giovanissimo è un sogno di tantissimi calciatori, e purtroppo anche tra i grandi non tutti sono riusciti a strappare una convocazione da appena diciottenni. Questi 5 baby fenomeni ci sono riusciti. Ecco chi sono:

El Khannous (Marocco): Nato il 10 maggio 2004 in Belgio ma da genitori marocchini. Cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht e trasferitosi al Genk nel 2019 dove a maggio 2022 ha esordito in prima squadra. In questa stagione sta dimostrando a tutti il suo talento. Trequartista dotato di una tecnica fuori da comune nonostante l’eta. In Marocco ne sono certi, sarà il futuro della nazionale

Bennette (Costa Rica): Nato il 15 giugno 2004. Fin da giovanissimo crea il panico nelle nazionali giovanili del Costa Rica. Esordisce giovanissimo in patria, attirando gli occhi su di sè del Sunderland, che lo fa esordire in prima squadra il 14 settembre. Ala sinistra velocissima che usa i suoi strappi per bruciare i difensori e creare scompiglio nella difesa ospite.

Gavi (Spagna): Il gioiellino del Barcellona non ha bisogno di tante presentazioni. Nato il 30 agosto 2004 in Spagna e cresciuto calcisticamente nelle cantera blugrana, è riuscito in pochissimo tempo ad impressionare tutto il mondo e soprattutto Xavi e il club catalano che hanno affidato a lui e al connazionale Pedri le chiavi del centrocampo di una delle squadre più importanti della storia del calcio. Il giovane è dotato di grande tecnica e ottimi tempi di inserimento, la sua duttilità gli da la possibilità di giocare in diversi ruoli.

Kuol (Australia): Nato il 15 settembre 2004 in Australia ma da genitori del Sudan. Ha già firmato un pre contratto con il Newcastle dove si unirà nel gennaio 2023. Esordisce a 17 anni con il Central Coast Marines nel campionato australiano. Giocatore veloce e bravo a saltare l’uomo. Chissà se sarà pronto per il grande salto.

Moukoko (Germania): Nato il 20 novembre 2004 in Germania. Convocato un pò a sorpresa da Flick, il baby fenomeno tedesco sta iniziando a dimostrare tutto il suo talento a tutti gli addetti ai lavori ed è stato premiato dopo l’ottimo inizio di stagione quasi sempre da titolare con la maglia del Borussia Dortmund. Non se lo aspettava ma ci sperava, il talentino giallonero che nelle prime 14 di campionato ha messo a segno 6 gol e fornito 4 assist. Giocatore straordinario, gran tiro da fuori e maturità nel campo fuori dal comune per un ragazzino della sua età. Il futuro è roseo, ora toccherà a lui dimostrare tutto il suo valore.

