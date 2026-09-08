Huijsen e Valverde incoronano Courtois: “Miglior portiere al mondo, ci ha salvati”

08/09/2026 | 23:57:38

La firma più grande sulla vittoria del Real Madrid contro l’Inter alla prima di Champions porta il nome di Thibaut Courtois. Il portiere belga è stato elogiato dai suoi compagni di squadra al termine della partita. Ecco le parole di Huijsen: “È semplicemente il miglior portiere del mondo. Di gran lunga. Non c’è dibattito”. Valverde, eletto man of the match della partita, ha detto questo del suo portiere: “Questo premio spetta a Courtois. È lui che ci salva”.

Foto: X Real Madrid