Hojlund: “Se non avessi fatto il calciatore, sarei stato un muratore. Il mio idolo è Cristiano Ronaldo”

14/09/2026 | 15:13:51

Rasmus Hojlund ha iniziato bene la sua seconda stagione in maglia Napoli, segnando 2 reti di pregevole fattura, ma purtroppo per lui vane, contro Como e Inter. Tra una settimana esatta tornerà in Danimarca, pronto a giocare le sfide di Nations League contro Norvegia, Galles e Portogallo. Nel frattempo, l’attaccante azzurro ha rilasciato delle dichiarazioni alla Federazione danese, rispondendo a otto bambini.

Sul lavoro che avrebbe potuto fare se non fosse diventato un calciatore: “Probabilmente un muratore, come mio padre”.

Sulle maglie più belle che ha scambiato: “Ne ho una di Cristiano Ronaldo, ma l’ho presa tramite un compagno di squadra. Se te ne devo dire altre ti dico Toni Kroos e Luka Modric“.

Sul giocatore più forte che ha affrontato: “Direi Cristiano Ronaldo. Contro di me non ha dominato, ma uno che ci ha veramente fregati è stato Palmer, segnò tre gol contro di noi”.

Sul suo idolo: “Cristiano Ronaldo! Mi piace la sua mentalità, è fantastico”.

Foto: Sito Napoli