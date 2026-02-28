Hojlund la sblocca al minuto 2: Verona-Napoli 0-1 dopo il primo tempo
Decide un gol lampo di Hojlund nel primo tempo di Verona-Napoli. La squadra di Conte ha trovato il vantaggio con il colpo di testa piazzato di Hojlund. Il cross di Politano viene allontanato dalla difesa, rapido l’attaccante danese a battere di testa Montipò. Altra occasione per i campani al 10′. Buona azione costruita dal Napoli. Il tiro di Spinazzola dalla distanza termina alto sopra la traversa.
