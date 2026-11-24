Hojlund: “Il Napoli sta tornando. Ai tifosi del City ho ricordato che a Manchester esiste solo lo United”

24/11/2026 | 23:26:18

Le parole di Hojlund a Sky: “Quando ho segnato i tifosi del Manchester City continuavano a fischiarmi, così ho ricordato con il dito che a Manchester esiste solo il Manchester United, stasera abbiamo fatto una grande partita, ma bisogna continuare a lavorare sodo perché ci sono tanti obiettivi che vogliamo raggiungere, ma vi posso assicurare che il Napoli sta tornando”.

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