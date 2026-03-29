Hoeness: “Prima di Kompany volevamo riportare al Bayern Guardiola. Ci ha detto di prendere Vincent a occhi chiusi”

29/03/2026 | 16:15:32

Uli Hoeness ha parlato a Kicker della scelta di portare Kompany sulla panchina del Bayern Monaco, “Quando abbiamo chiamato Pep Guardiola prima di ingaggiare Vincent e gli abbiamo chiesto cosa ne pensasse di lui, ci ha detto che potevamo prenderlo a occhi chiusi. All’inizio eravamo scettici, era il numero quattro o cinque con cui avevamo parlato. Penso prima a Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Thomas Tuchel e anche a Oliver Glasner, che sarebbe venuto se il Crystal Palace lo avesse lasciato andare”.

foto x bayern