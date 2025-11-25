Hoeness (Bayern Monaco): “Barcellona? Hanno 1.3 miliardi di debiti. In altri Paesi sarebbe nei dilettanti”

25/11/2025 | 17:36:26

Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, intervenendo al podcast OMR, non ha risparmiato accuse al Barcellona: “È assurdo che abbiano un debito superiore a 1,3 miliardi di euro. È assurdo e intollerabile. In qualsiasi altro Paese, con una cifra del genere, non potrebbero giocare in Prima Divisione, anzi sarebbe nei dilettanti. Qui invece tutto procede come se niente fosse. Il Barça non è il modello di gestione che immagino per un club. Il nostro controllo finanziario e la solidità dei conti dovrebbero essere un esempio per tutta l’Europa. La qualità sportiva non può dipendere da manovre contabili rischiose”.

Hoeness ha poi criticato apertamente le famose “leve” economiche che hanno permesso al Barça di operare sul mercato negli ultimi anni: “Con le regolamentazioni tedesche e le pressioni delle verifiche contabili, una società con 1,3 miliardi di debito verrebbe paralizzata all’istante”.

Foto: X Bayern Monaco