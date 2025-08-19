TOP NEWS
Hjulmand e Wharton nel mirino del Manchester United, ma prima servono cessioni

19/08/2025 | 10:00:45

Continuano la valutazioni interne da parte del Manchester United per l’acquisto di nuovi profili in grado di giocare un ruolo determinante nelle idee di Ruben Amorim. Nel corso dell’intera estate i Red Devils hanno sondato il centrocampista Carlos Baleba, di proprietà del Brighton. Tra le alternative, stando a quanto riferito da The Atheltic, la squadra mercato inglese starebbe valutando altri due nomi per il centrocampo: Morten Hjulmand e Adam Wharton. Prima però serviranno delle cessioni.
Foto: Instagram Sporting