Hjulmand, servono 40 milioni per convincere lo Sporting. Rifiutata l’offerta dell’Atletico Madrid

03/07/2026 | 18:48:58

Hjulmand cerca il miglior offerente fuori Portogallo, il centrocampista infatti è pronto a una nuova avventura e lo Sporting anche è pronto a separarsi. Proprio come fatto con Gyokeres, le parti si sono promesse la cessione, però a condizioni soddisfacenti. Una prima offerta è stata recapitata dall’Atletico Madrid. secondo A BOLA, i colchoneros avrebbero proposto 35 milioni, ma lo Sporting vuole una parte fissa di 40 milioni più bonus. Madrid rimane la destinazione più probabile per il calciatore, ma dalla Spagna è necessario un rilancio per accontentare i biancoverdi.

Foto: Instagram Sporting