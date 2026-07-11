Hjulmand: “Fare parte dell’Atletico è un onore. Sono molto emozionato”

11/07/2026 | 13:30:12

Il neo acquisto dell’Atletico Madrid Morten Hjulmand ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“L’Atletico? È un club molto importante. Li seguo da lontano fin da quando ero bambino, hanno sempre vinto trofei in Spagna e in Europa. È un club molto rispettato in Europa e se lo merita. È un onore farne parte. Significa molto per me, perché essere parte dell’Atletico è un sogno che si avvera. Sono molto emozionato e anche un po’ nervoso, come sempre quando si arriva in un posto nuovo, ma penso che mi adatterò facilmente in base a quello che ho sentito sui giocatori. Non vedo l’ora di conoscerli e di imparare la lingua il più velocemente possibile. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti lunedì. Credo di poter dare equilibrio alla squadra. Cerco di bilanciare difesa e attacco. Comunico molto con il linguaggio del corpo e con la voce per aiutare la squadra. Mi comporto così in allenamento e quando siamo insieme prima e dopo le partite. Credo di poter portare queste qualità all’Atletico anche durante le partite”.

Foto: sito Atletico Madrid