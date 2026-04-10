Hiljemark: “Ho visto un Pisa vivo. La Roma tre tiri, tre gol”

10/04/2026 | 23:20:59

Il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 3-0 contro la Roma.

Queste le sue parole: “Ho visto una squadra che non ha mollato, una squadra viva. Se vedi le statistiche abbiamo tirato più in porta ma è stata una serata difficile, dove siamo partiti da 1-0 per loro. Bene nel secondo tempo, abbiamo mai mollato”.

Situazione di classifica critica “Ho detto alla squadra che tutte le partite sono finali. Guardando la classifica è chiaro che sia una situazione difficile, ma ho visto una squadra che a Roma ha fatto benissimo, facendo pressione e creando occasioni. Loro tre tiri e tre gol. Il calcio è così. Ma sono orgoglioso dei miei ragazzi”.

Foto: sito Pisa